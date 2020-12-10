На 1 декабря зарегистрировано 127,5 тысяч сделок по льготной ипотеке, посчитали в Росреестре

Росреестр зарегистрировал 127 с половиной тысяч сделок по льготной ипотеке 6,5% на квартиры в новостройках. Больше всего — в Приволжском федеральном округе.

«За период действия программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% — с 23 апреля по 1 декабря 2020 года — в России зарегистрировано 127,5 тыс. ипотек», — говорится в релизе.

Если в мае было оформлено 9,3 тыс. льготных ипотек, то в августе и в последующие месяцы этот показатель достигал 20 тыс. сделок ежемесячно.

Большая часть сделок по льготной ипотеке зарегистрирована в Приволжском федеральном округе (почти 33 тыс. кредитов), где также наблюдается и наибольший за месяц прирост числа зарегистрированных ипотек. По данным Росреестра, на 1 декабря (по сравнению с 1 ноября) этот показатель вырос на 22%.

При этом регионами-лидерами по количеству оформленных сделок по программе субсидирования ипотечной ставки до 6,5% стали:

Санкт-Петербург (более 16,6 тыс. сделок),

Краснодарский край (почти 8,5 тыс. сделок),

Ростовская область (более 8,4 тыс. сделок),

Республика Татарстан (почти 6 тыс. сделок)

Воронежская область (более 5,6 тыс. сделок).

По материалам «ТАСС».