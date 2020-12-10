На сайте ФНС можно рассчитать патент на 2021 год. Но все-таки лучше читать законы

В калькуляторе расчета стоимости патента на сайте ФНС появилась возможность рассчитать налог по ПСН на 2021 год.

Сразу предупреждаем, что пользоваться им без оглядки на региональные законы нельзя, особенно тем ИП, чьи виды деятельности только с 2021 года стали попадать под ПСН. На сегодняшний день нет и двух десятков регионов, принявших законы с учетом новых поправок в Налоговый кодекс. Часть из законов, принятых и опубликованных в ноябре этого года, были написаны по старой редакции НК.

Принят или нет региональный закон, можно узнать на сайте официальной публикации. Кроме того, можно поискать информацию на сайте законодательного органа вашего субъекта. Так, на сайте Законодательного собрания Санкт-Петербурга на этой неделе опубликовали проект закона.

Срок подачи заявлений на получение патента 1 января 2021 года истекает 17 декабря. Но ФНС обещала продлить срок на две недели, хотя до сих пор нет официального подтверждения.