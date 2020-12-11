Штрафы за незаконное предпринимательство хотят увеличить в 20 раз

Сейчас административный штраф за незаконное предпринимательство составляет от 500 до 2 000 рублей (статья 14.1 КоАП).

А за повторное нарушение никакого другого наказания не предусмотрено. Такое положение дел надо менять, решили самарские депутаты и внесли в Госдуму законопроект с поправками в КоАП.

За повторное нарушение в части предпринимательской деятельности без регистрации авторы проекта прописали штраф от 10 до 40 тысяч рублей.

То есть штраф будет увеличен в 20 раз по сравнению со штрафом за первое подобное нарушение.

Усиление административной ответственности за незаконное предпринимательство будет способствовать легализации предпринимательской деятельности, предупреждению противоправного поведения, а также позволит частично компенсировать бюджету соответствующего уровня недополученные средства от неуплаты налогов и взносов, сказано в пояснительной записке.