Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Совместитель не может работать по 8 часов каждый день

Дано: В компанию по совместительству устраивается сотрудница, которая на своем основном месте работы находится в отпуске по уходу за ребенком. То есть фактически она будет работать только на второй работе.

Вопрос: Можно ли в этом случае работать на пятидневке по 8 часов в день?

Ответ: Нет, разъясняет Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф». Продолжительность работы по совместительству в течение одного месяца (другого учетного периода) не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для работника.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Все про НДС. Разбор ситуаций по НДС на понятных примерах
Разбор ситуаций по НДС на понятных примерах
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама