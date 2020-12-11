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Нельзя отказать в приеме на работу, если человек вместо обычного паспорта предъявил загран

Вправе ли работодатель отказать в приеме на работу, если лицо вместо паспорта гражданина РФ предъявляет загранпаспорт гражданина РФ?

Такой вопрос на днях был размещен пользователем портала «Онлайнинспекция.рф».

Нет, не вправе, ответил Роструд.

Согласно ст. 65 ТК если иное не установлено ТК, другими федеральными законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

А заграничный паспорт гражданина РФ также является документом, удостоверяющим его личность.

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