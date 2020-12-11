Неправильная личная карточка – повод для штрафа от Трудинспекции

На портал Роструда поступил вопрос от кадровика, который заметил, что личная карточка одного из сотрудников, принятого на работу в 2012 году, оформлена по старой, недействующей на тот момент форме.

Является ли это нарушением, спрашивает кадровик.

Роструд заявляет, что является. Ведь ведение личной карточки работника является обязательным.

В соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв. приказом Минкультуры от 25.08.2010 № 558) личные карточки работников хранятся 75 лет.

В соответствии с п. 12 Правил ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных Постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225, с каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.

Форма личной карточки утверждается Росстатом.

Право проверить ведение личной карточки работника имеет государственная инспекция труда в лиц ее инспекторов. За нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права предусмотрена административная ответственность.