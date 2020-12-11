Подать заявление на выходное пособие за второй месяц при сокращении надо в течение 15 дней. Опоздал – остался без пособия

В этом году нормы ТК по выходному пособию при увольнении по сокращению или ликвидации компании претерпели изменения.

Об этом еще на стадии рассмотрения законопроекта мы подробно рассказывали в статье «Выплачивать выходное пособие будут по-новому».

Новые правила действуют с 13 августа 2020 года.

В частности, теперь установлен срок, в течение которого сокращенный работник может обратиться за выплатой пособия за второй месяц — 15 рабочих дней.

Раньше такой срок не был прописан в ТК. Сотрудники обращались за выплатой без оглядки на какие-то сроки. Теперь с этим стало строго.

Между тем эксперты отмечали, что пока не понятно, как будет применяться эта норма на практике — пойдут ли работодатели на уступки и будут выплачивать пособие даже тем, кто припозднился с заявлением или опоздавшие, получив отказ, будут обращаться в суд. Не исключено, что суд будет на стороне работника, если тот предоставит доказательства невозможности вовремя подать заявление.

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Пока ясно лишь одно — по норме ТК в пособии опоздавшим можно отказать.

Такую ситуацию недавно разбирал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Работник был уволен по сокращению штата 17.09.2020 со всеми положенными выплатами. Обратился за выплатой сохраняемого среднего заработка на период трудоустройства за второй месяц 09.12.2020, то есть на 16-ый рабочий день после окончания второго месяца со дня увольнения. Роструд пояснил, что по истечении 15 рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения работник утрачивает право на выплату.

Если вас сократили, не тяните с обращением к работодателю за выплатой второго пособия. Помните, что теперь надо уложиться в 15-дневный срок. То же касается и пособия за третий месяц. Даже если у вас на руках трудовая книжка и документ от ЦЗН, в пособии откажут, если вы «прокрыли» срок обращения.