Выплачивать выходное пособие будут по-новому

На днях Госдума приняла в первом чтении два законопроекта — № 736450-7 и № 736458-7, которые касаются выплаты пособий при увольнении по причине ликвидации компании.

Что изменится — расскажем.

Проекты

Госдума рассматривала два законопроекта:

№ 736450-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части гарантий по выплате выходного пособия и сохранении среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, в том числе из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)»;

№ 736458-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в части гарантий по выплате выходного пособия и сохранении среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, в том числе из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)».

Подготовкой этих законопроектов занимался Минтруд. Причиной послужило решение Конституционного суда.

С чего все началось

после завершения ликвидации

Конституционный Суд РФ в Постановлении № 45-П от 19.12.2018 признал часть первую статьи 178 ТК не соответствующей Конституции РФ и предписал внести в действующее правовое регулирование изменения, направленные на установление правового механизма, обеспечивающего сохранение среднего заработка на период трудоустройства наравне с другими уволенными в связи с ликвидацией организации работникамиорганизации-работодателя.

Конституционный Суд РФ также отметил, что в ТК отсутствует правовой механизм, согласованный с положениями гражданского законодательства о ликвидации юридических лиц.

Поясним, речь идет о такой ситуации:

кто-то из работников уволен по ликвидации под самый занавес деятельности. В то время как все остальные коллеги успевают получить положенные им выплаты, этот сотрудник-«последыш» успевает получить только пособие за 1-ый месяц. Когда он намеревается обратиться к бывшему работодателю за следующей выплатой, того уже и след простыл. За это время фирму успевают исключить из ЕГРЮЛ. Требовать выплаты становится не с кого.

КС счел такое положение дел неправильным.

В суд обратилась гражданка, которую уволили по ликвидации на основании п.1 ст. 81 ТК и выплатили ей пособие за 1 месяц.

Когда прошел еще месяц, бывшая сотрудница намеревалась получить причитающееся ей остальное пособие, но работодатель к тому моменту уже был ликвидирован, и требовать деньги стало не с кого.

То есть формально право на получение пособия у сотрудников есть (в теории), а реализовать его (на практике) не представляется возможным. В ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении деятельности компании. Как говорится, на нет и суда нет...

Поправки в ТК

двухкратного

Законопроектом № 736450-7 предлагается при увольнении работников в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 ТК), а в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях — в размере трехкратного среднего заработка.

Установлено, что выплаты, причитающиеся работникам при ликвидации организации, производятся до ее завершения в соответствии с гражданским законодательством. Для оптимизации процедуры введен 15-дневный срок обращения работника за получением среднего месячного заработка, если он не смог трудоустроиться.

«Закон выстроен таким образом, что работодателю предоставляется возможность сегодня заплатить сразу все выплаты работникам, которые увольняются, и провести ликвидацию.

Если работодатель не проводит ликвидацию в короткие сроки, а проводит в установленном, достаточно длинном, порядке, то тогда включается механизм удовлетворения прав работников, когда они получают справку из службы занятости, которая подтверждает их право на получение той или иной компенсации», — прокомментировал замглавы Минтруда Всеволод Вуколов.

Поправки в закон о госрегистрации

Законопроект № 736458-7 предусматривает, что в заявлении в регистрирующий орган для регистрации ликвидации юрлица ликвидатор, ликвидационная комиссия или собственник подтверждает, что произведены все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством для увольняемых работников в связи с ликвидацией организации.

Внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юрлица будет осуществляться не ранее истечения предусмотренного трудовым законодательством срока обращения к работодателю работников, уволенных в связи с ликвидацией юрлица, за получением среднего месячного заработка на период их трудоустройства и осуществления в указанный период в полном объеме полагающихся в этой связи выплат.

При этом допускается внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юрлица до истечения этого срока при условии досрочного предоставления увольняемым работникам предусмотренных трудовым законодательством выплат за весь период сохранения среднего месячного заработка на период их трудоустройства.

Послесловие

«Таким образом, оба законопроекта обеспечат получение работниками, уволенными в связи с ликвидацией организации, причитающихся выплат в полном объеме, до ее ликвидации, а главное — работодатель получит возможность в короткие сроки ликвидировать предприятие, рассчитаться по всем обязательствам с целью оптимизации работы предприятия», — сказал Всеволод Вуколов.

Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что корректировка статьей ТК не предусматривает снижение или увеличение объема гарантий.

«Конституционный суд сказал, что конструкция изложения статей такова, что не обеспечивает гарантий в силу закона. Конструкция написана как право работника, и нигде нет обязанности работодателя, — подчеркнул он. — Мы объемы гарантий и их порядки не меняли. Так как Конституционный суд указал на пробел в законодательстве, мы уточнили формулировки, что теперь это обязанность работодателя в том числе».

То есть теперь в ТК будут прописаны более точно с точки зрения решения Конституционного суда те гарантии, которые связаны с увольнением по инициативе работодателя.

Напомним, ранее свое возмущение по поводу готовящихся поправок по выплате выходных пособий в своем блоге высказывал Владимир Туров.

«Лично меня подобная инициатива наших замечательных народных избранников бесит…Бизнесмен закрывает организацию не потому что он –сволочь, а из-за экономической ситуации… Мало того, что он закрывает организацию, наверняка и долгов за гланды… А этим законопроектом на него вешают дополнительную обязанность… Если не заплатишь, получишь уголовную статью» - заявляет Владимир Туров.

По его мнению, было бы разумнее поддерживать сотрудников, которых сократили в результате ликвидации и которые не смогли трудоустроиться, за счет средств ФСС, куда работодатель ежемесячно перечислял деньги.