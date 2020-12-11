Банк «ФинТех» лишили лицензии за обслуживание организаторов нелегальных азартных игр

ЦБ отозвал лицензию у банка «ФинТех». По величине активов он занимал 241-е место в банковской системе.
Как сообщается на сайте регулятора, данный банк:
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
- допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также регулятор сообщает, что Банк «ФинТех» специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.