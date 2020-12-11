Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Банк из Петрозаводска лишился лицензии

Сегодня ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО Банк «Онего» (г. Петрозаводск). По величине активов кредитная организация занимала 308 место в банковской системе РФ.

Деятельность Банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.

Напомним, сегодня также лицензии лишился еще один банк («ФинТех»), который обслуживал организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Учим показывать владельцам бизнеса, куда уходят их деньги и как заработать их больше
Записаться
8645
12350 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама