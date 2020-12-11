Если Россию уберут с нефтяного рынка, это приведет к коллапсу логистики и резкому росту цен, считают в Минэнерго

Если Россию убрать с нефтяного рынка, это может обернуться коллапсом, считают в Минэнерго.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин на форуме Банка России.

«Были попытки ввести санкции на Россию, но в связи с тем, что мы занимаем достаточно крупное положение, [долю] на рынке — более 10%, примерно 11%, то нас достаточно тяжело убрать с рынка без последствий. Все прекрасно понимают, что это приведет к коллапсу устоявшихся логистических схем и резкому росту на энергоресурсы», — сказал он.

По словам замминистра, ряд стран пользуются санкционным давлением именно для продвижение своих товаров.

«США очень хороший пример, по мере роста у них производства газа и нефти им необходимо было освободить рынки. Соответственно, с рынка были убраны Венесуэла и Иран в первую очередь», — добавил он.

По материалам «ТАСС».