Водитель ушел в запой и требует денег, грозя трудовой инспекцией. Что с ним делать?

Водитель на испытательном сроке наездил штрафов и ушел в запой. Теперь требует денег и грозит трудовой инспекцией. Искать способ его уволить, или договориться?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Помогите, пожалуйста, советом. Организация попала в катастрофическую ситуацию, оказывает услуги перевозки грузов на легковых фургонах. Малый бизнес, микропредприятие. У них случился конфликт с одним из водителей. Он принят 6 ноября, наездил штрафов, а 20 ушёл в запой.

Теперь он вымогает у директора деньги и грозится пойти в трудовую инспекцию, что ему не платят. Директор утверждает, что деньги ему выдавались, и даже больше положенного, но водитель отказывается этот факт признавать, да и эта выдача нигде не зафиксирована. Директор просит его уволить хоть как-нибудь, даже готова зарплату заново по ведомостям выдать.

Но:

Невозможно же уволить без заявления об увольнении? Если ему оплатить все дни работы, указать в табеле рабочие дни, то будет нестыковка с предрейсовыми медосмотрами, которых не было. Водитель устроен на оклад, 5 дней в неделю с 9 до 18.

То есть, даже если директор пойдёт навстречу, он всё равно себя этим подставит?».

В комменткариях пишут:

«Вариантов два — мирный и не очень. Вариант — договориться по соглашению сторон. Либо за прогулы увольнять. Смотря на что готов директор — платить нерадивому водиле или штрафы, если вдруг будет жаловаться и нагрянет проверка».

А кто-то обращает внимание автора на большое количество штрафов:

«А 20 штрафов не указывают прямо на профнепригодность? Здесь ни за что нельзя зацепиться, чтобы уволить?»

Автор отвечает, что еще и ей об этом работнике соообщили спустя 20 дней:

«Проблема в том ещё, что я про такого работника узнаю 10 декабря, когда это началось 20 ноября. Мы, мне кажется, все сроки прозевали, учитывая, что директор хочет его уволить ещё вчера».

Отвечают, что задним числом плохо. А вот сегодняшним — вполне можно:

«Ещё вчера не лучший вариант А вот ещё сегодня нормально У него была стажировка Со штрафами...»

Плюс по непрохождению испытательного срока советуют:

«Ну да, не прошёл испытательный срок. Невнимательный, неаккуратный водитель, не знающий правила пдд. Не подошёл».

И заодно штрафы к выговору присовокупить, чтобы дисциплинарка поубедительнее выглядела:

«Как раз в случае чего можно и выговор приложить к штрафам и это одно из условий грамотности на дороге. Хотя сейчас на стороне работников судя по всему суды»

А еще советуют, если документов у того о трудоустройстве нет, все сторнировать.

«Если ничего нет, сторнируйте все, СЗВ-ТД корректировочный. У меня тут сосед судился, и в ТИ писал, и выплаты там у него на карту были, а договора на руках не было. Суд ему отказал. Спор был о суммах ЗП и больничных».

Ну и напоследок — увольнение по статье за невыходы.

«Ставьте невыходы и увольняйте по статье, зачем вам его заявление...».

Коллеги, а вы что думаете? Есть еще варианты?