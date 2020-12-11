Закрыли ИП? Не стоит выкидывать документы, вас еще могут проверить налоговики

Закрыли ИП и собираетесь выкинуть все документы по предпринимательской деятельности? Не стоит этого делать, у вас могут запросить их для налоговой проверки. Об этом напоминает Минфин в письме от 16.11.2020 № 03-02-08/99520.

В письме указывается, что положения Налогового кодекса не содержат запрета на проведение выездных налоговых проверок физических лиц, прекративших деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. И отсылает к Определению Конституционного суда от 25.01.2007 № 95-О-О, в котором говорится, что налоговому контролю и привлечению к ответственности за выявленные налоговые правонарушения подлежат как организации, так и физические лица независимо от приобретения либо утраты ими специального правового статуса, занятия определенной деятельностью, перехода под действие отдельных налогов или специальных налоговых режимов.

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 23 НК РФ, налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов.

В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки.