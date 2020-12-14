Для контроля за ценами на продукты будет задействована система онлайн-касс

В России создадут систему мониторинга цен на социально значимые товары. Для этого будут использованы данные Росстата и ФНС.

Детали этого проекта до 21 декабря проработает Минэкономразвития.

Для обеспечения мониторинга Минсельхозу вместе с Минфином предстоит подготовить «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров.

В этой работе будут задействованы возможности онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.

Как все это реализовать с помощью ККТ Минфин определится к 15 января.

Такие поручения дал глава Правительства Михаил Мишустин на совещании, которое прошло на минувшей неделе.