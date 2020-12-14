Какой штраф грозит работодателю за уклонение от оформления трудовых отношений. Спойлер – более 500 тыс. рублей

Ненадлежащее оформление трудовых отношений или уклонение от их оформления является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 5.27 КоАП.

Об этом напоминает ГИТ в Саратовской области.

На должностных лиц накладывается штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб.; на ИП — от 5 000 до 10 000 руб.; на юрлиц — от 50 000 до 100 000 руб.

При этом важно, что из-за отсутствия оформленных трудовых отношений возникают нарушения в области охраны труда:

непроведение обязательных (при приеме на работу) медосмотров (административное правонарушение по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП);

невыдача средств индивидуальной защиты (административное правонарушение по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП);

неознакомление с результатами специальной оценки условий труда (ч.2 ст. 5.27.1 КоАП).

Суммарный размер штрафов по результатам проверки ненадлежащего оформления трудовых отношений может составить:

на должностных лиц — 90 000 руб.;

на ИП — 80 000 руб.;

на юрлиц — до 540 000 руб.