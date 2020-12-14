Налоговики сошли с ума: требование от ИФНС, которое достойно Шнобелевской премии

Налоговики в требовании хотят буквально все. Мы очень смеялись.

Чтобы им не надо было напрягаться, хотят описание структуры бизнеса, схематичное изображение сделки, по которой был заявлен НДС к возмещению, и до кучи — дату постановки на учет в территории и регистрирующем органе. Их забанили в ЕГРЮЛ, или просто лень?

Налоговый консультант, а в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев поделился требованием налоговиков на своей странице в Facebook.

«Я его слепила из того, что было, А потом что было, то и отправИЛО...😂😂🤦🏼. В этом Требовании прекрасно ВСЁ.... от нумерации до содержания🤦🏼... им там вакцину первым сделали что ли, или это побочный эффект переболевших🤔? Или наркотики для госслужащих легализовали? Я уже переживаю🤦🏼🤯😩.... Чувствуется приближение Нового года».

Последний лист смысловой нагрузки не несет, мы его показывать не стали.

Особенно «понравилось» про дату первичной постановки на учет, и на учет в «территории». Налоговиков, писавших это требование, забанили в ЕГРЮЛ? Так есть общедоступный.

«Общая характеристика налогоплательщика» — вот прямо представляем себе, как директор будет сидеть, и на свою компанию характеристику писать.

«Схематичное изображение сделки (операции) в результате которой заявлено возмещение НДС» — так может, сразу им акт по результатам налоговой проверки составить?

В общем, хоть сегодня и не пятница, а понедельник — почитайте, посмейтесь.