Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Каждый день в России становится на 5 тыс. самозанятых больше. Сейчас их уже 1,5 миллиона

ФНС зарегистрировала 1,5 млн самозанятых. К проекту, который распространен на всю страну, ежедневно присоединяются более 5 тысяч человек.

Для сравнения в 2019 году, когда самозанятым можно было стать только в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калуге, в день регистрировались около 1,3 тысяч налогоплательщиков.

За время эксперимента с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 220 млрд рублей и уплатили налоги почти на 4,5 млрд рублей, сообщает ФНС.

Напомним, зарегистрироваться самозанятым можно через мобильное приложение «Мой налог».

Также вести свое дело и быть самозанятым можно при помощи партнеров. Сейчас к платформе ФНС подключены 48 партнеров, среди которых крупнейшие банки и электронные площадки.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Учим показывать владельцам бизнеса, куда уходят их деньги и как заработать их больше
Записаться
8645
12350 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама