Скидку в 30% при оплате госпошлин на Госуслугах предлагают продлить. Путин поддержал

Путин одобрил сохранение 30% скидки при оплате госпошлины в электронном виде при получении госуслуг.
«Про продление сроков и льгот по госпошлине: 30% — это, в принципе, немало, там водительское удостоверение, получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее. Все это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. Конечно, нужно продлить и саму льготу и срок реализации этих возможностей», — сказал Путин, комментируя соответствующее обращение, прозвучавшее на встрече с участниками социального онлайн-форума партии «Единая Россия».
По его словам, это же должно касаться и сферы ЖКХ.
«Вы сказали, что уже внесли такое предложение, — обратился он к волонтеру. — Я попрошу и Дмитрия Анатольевича [Медведева] за этим внимательно посмотреть, и я это поддерживаю».
Глава государства отметил, что считает такую меру правильной, своевременной и справедливой.
По материалам «ТАСС».