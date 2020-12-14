Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Скидку в 30% при оплате госпошлин на Госуслугах предлагают продлить. Путин поддержал

Путин одобрил сохранение 30% скидки при оплате госпошлины в электронном виде при получении госуслуг.

«Про продление сроков и льгот по госпошлине: 30% — это, в принципе, немало, там водительское удостоверение, получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее. Все это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. Конечно, нужно продлить и саму льготу и срок реализации этих возможностей», — сказал Путин, комментируя соответствующее обращение, прозвучавшее на встрече с участниками социального онлайн-форума партии «Единая Россия».

По его словам, это же должно касаться и сферы ЖКХ.

«Вы сказали, что уже внесли такое предложение, — обратился он к волонтеру. — Я попрошу и Дмитрия Анатольевича [Медведева] за этим внимательно посмотреть, и я это поддерживаю».

Глава государства отметил, что считает такую меру правильной, своевременной и справедливой.

По материалам «ТАСС».

📌 Реклама
Онлайн-курс
Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой
Как работать с самой популярной схемой налоговой оптимизации
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама