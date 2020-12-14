Хорошая новость для ИП: список торговых объектов, по которым можно получать патенты, будет открытым

Законодатели исправят формулировку в главе по патентной системе налогообложения, которая фактически лишала часть ИП возможности применять ПСН.

Речь идет о закрытом списке объектов стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов. В нем не упомянуты торговые комплексы и центры, в которых и работают многие предприниматели.

О проблеме писали в статье Многие ИП не смогут применять ПСН, но они пока об этом не знают

В появившемся тексте законопроекта № 1025470-7 ко второму чтению есть правка в подпункт 7 пункта 3 статьи 346.43 НК. Список торговых объектов сделают открытым. После принятия поправки он будет выглядеть так:

К данной категории торговых объектов относятся розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы и другие аналогичные объекты.

Закон будет принят в ближайшее время, он в основном посвящен налоговому мониторингу. Поправка в главу по ПСН вступит в силу с 1 января 2021 года, так что ИП могут не опасаться отказа в патенте из-за неподходящего торгового объекта.