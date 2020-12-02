Многие ИП не смогут применять ПСН, но они пока об этом не знают

Многие ИП, планирующие после отмены ЕНВД перейти на ПСН, могут оказаться за бортом патентной системы. Речь идет о предпринимателях, торгующих в торговых центрах и комплексах.

Почему это может получиться? Дело в определении стационарной торговой сети — в главе по ЕНВД перечень объектов торговли открытый, а в главе по ПСН закрытый. Сравним текст в главах Налогового кодекса.

При ЕНВД:

стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, — торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся крытые рынки (ярмарки), торговые комплексы, киоски, торговые автоматы и другие аналогичные объекты.

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При ПСН:

стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, — торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы.

Как видим, в главе по ПСН нет торговых комплексов, которые упомянуты в главе по ЕНВД, да и список объектов закрыт.

Это не значит, что все, кто торгует в ТЦ, не могут применять ПСН.

Вот что написал Минфин в письме от 11.01.2013 № 03-11-11/4:



«Таким образом, торговые комплексы, торговые центры представляют собой совокупность расположенных на одной территории торговых предприятий как имущественных комплексов, реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор услуг. Следовательно, применительно к патентной системе налогообложения торговые комплексы и торговые центры (в терминологии государственного стандарта) сами по себе не являются объектами стационарной торговой сети. ...