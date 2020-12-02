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Многие ИП не смогут применять ПСН, но они пока об этом не знают

Многие ИП, планирующие после отмены ЕНВД перейти на ПСН, могут оказаться за бортом патентной системы. Речь идет о предпринимателях, торгующих в торговых центрах и комплексах.

Почему это может получиться? Дело в определении стационарной торговой сети — в главе по ЕНВД перечень объектов торговли открытый, а в главе по ПСН закрытый. Сравним текст в главах Налогового кодекса.

При ЕНВД:

стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, — торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся крытые рынки (ярмарки), торговые комплексы, киоски, торговые автоматы и другие аналогичные объекты.

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При ПСН:

стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, — торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы.

Как видим, в главе по ПСН нет торговых комплексов, которые упомянуты в главе по ЕНВД, да и список объектов закрыт.

Это не значит, что все, кто торгует в ТЦ, не могут применять ПСН.

Вот что написал Минфин в письме от 11.01.2013 № 03-11-11/4:

«Таким образом, торговые комплексы, торговые центры представляют собой совокупность расположенных на одной территории торговых предприятий как имущественных комплексов, реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор услуг. Следовательно, применительно к патентной системе налогообложения торговые комплексы и торговые центры (в терминологии государственного стандарта) сами по себе не являются объектами стационарной торговой сети. ...
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Вместе с тем в отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой индивидуальными предпринимателями через расположенные в торговых центрах и торговых комплексах объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли (магазины и павильоны) и через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы), понятия которых даны в п. 3 ст. 346.43 Кодекса, может применяться патентная система налогообложения»

Как видим, чиновники считают возможным применять ПСН при определенных условиях. Но беда в том, что многие ИП арендуют кусок площади или просто помещение, так называемые «торговые места». А торговля на таких местах под патент не попадает. И если кто-то думает, что можно назвать торговое место магазином и считать его таковым, то он ошибается. Определения торговых объектов содержатся в ГОСТе Р 51303-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения».

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«магазин: Стационарный торговый объект, предназначенный для продажи товаров и оказания услуг покупателям, в составе которого имеется торговый зал или торговые залы, подсобные, административно-бытовые помещения и складские помещения».

Далеко не каждую торговую точку можно превратить в магазин, не позволит площадь или арендодатель.

Несколько проще с так называемыми «островками» — маленькими торговыми точками, не огороженными стенами. Теоретически можно представить их киосками, вот определение из того же ГОСТа:

«киоск: Нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса».

Но, судя по определению, должно быть некое замкнутое пространство. Может ли им быть пластиковое ограждение, которым сейчас из-за ковида заставляют огораживать торговые островки, большой вопрос.

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К сожалению, закондатели, которые пытались приблизить нормы ПСН к ЕНВД, не обратили внимание на такую разницу в формулировках. И ИП в лучшем случае будут получать отказы в получении патента, а в худшем им просто пересчитают налог по другой системе задним числом, когда выяснят, что его торговая точка не попадает под условия патентной системы.

По этой проблеме удалось найти только одно судебное дело и оно не в пользу ИП — Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.01.2014 по делу № А38-1163/2013.
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