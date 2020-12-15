Взыскать с работодателя моральный вред можно будет в течение 3 месяцев после выигрыша в суде по трудовому спору

Требование о компенсации морального вреда, причиненного работнику нарушением его трудовых прав, может быть заявлено им одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав.

Такая норма содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму.

Также потребовать компенсации морального вреда можно будет в течение 3 месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.

Поясним, поводом для внесения таких поправок в ТК стало решение Конституционного суда №35-П от 14.07.2020.

Дело в том, что сейчас в ТК отсутствуют сроки обращения работников в суд с требованием о компенсации морального вреда.

В связи с этим практически невозможно компенсировать моральный вред, причиненный нарушением трудовых прав, после того, как факт такого нарушения признан судебным решением, а сами права восстановлены.