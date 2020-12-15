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Титов сравнил действия чиновников по сдерживанию цен с советской плановой экономикой

Бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал действия Правительства по государственному регулированию цен на сахар и масло, упомянув проблемы советской плановой экономики.

Взято из его колонки на сайте «Люди Роста».

«Наблюдая за действиями наших чиновников в это непростое время, иногда складывается впечатление, что кроме рецептов знакомой им с детства советской плановой экономики в их арсенале просто ничего больше нет. Последние публичные заявления о ситуации на рынке продуктов питания — пример яркий и показательный. Рост цен на продукты к концу года, вызванный неизбежным ростом издержек в ситуации кризисных ограничений, процесс вполне естественный и ожидаемый. Понятна реакция населения на этот процесс.

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А вот реакция правительства....

Такое впечатление, что мы читаем отчёты о заседании партхозактива. Государственные чиновники с суровым видом призывают «разобраться с ценообразованием» и принять решительные меры для «урегулирования ситуации с ростом цен на продукты питания». Называются даже конкретные цифры «предельных розничных цен». Допустим, подсолнечное масло — 110 рублей за литр, сахар — 45 рублей за килограмм. Правда, вероятно все таки вспомнив, какой на дворе год, все это предлагается в форме неких эфемерных «самоограничений производителей». Хотя с добровольностью этих самых «самоограничений» все понятно с самого начала. Для населения «картинка» безусловно привлекательная, но на самом деле ложная.

Чем закончилась система государственного регулирования цен в СССР, надеюсь, никому напоминать не надо. Хотя, один нюанс отметить безусловно стоит. Большинство современных отечественных производителей продуктов питания — это частный бизнес. Бизнес по определению не может работать себе в убыток. Он просто закрывается и уходит с рынка.

И тут варианта дальнейшего развития ситуации всего два:
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  • Либо в конечном итоге отечественные продукты придется заменять продуктами импортными.
  • Либо накопленный в текущем периоде убыток приведет в перспективе к неизбежному, но уже «взрывному» росту цен. Рынок неизбежно компенсирует свои потери независимо от желаний чиновников, и за все это в конечном счете заплатит потребитель.
В данной ситуации тому, кто сегодня активно продвигает популярные решения, надо бы уже прямо сейчас подумать о том, что они будут говорить населению завтра...

А говорить придётся...».

Да просто одна большая пиар-акция с этими ценами. Сначала всех пожурил Путин, «царь хороший, бояре плохие», потом Мишустин подчиненных, добавив производителей, «купцы втридорога дерут». В итоге вдруг вспомнили, что есть такой закон «О торговле», с нормой о возможности для Правительства регулировать цены. Которому сто лет в обед. А отдуваться да, бизнесу.

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Причем, цены-то заморозить решили не на хлеб, не на мясо. На сахар и на подсолнечное масло. Кто-то покупает эти продукты каждый день?
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