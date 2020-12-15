УК хотят дополнить наказанием за клевету в интернете

Депутат от «Единой России» внес в Госдуму проект закона об изменении в УК статьи 128.1. А точнее, эта поправка предлагает ввести уголовную ответственность за клевету в сети Интернет.
Законопроект № 1074945-7 внес депутат Вяткин.
Статья предлагается в следующей редакции:
«Статья 1281 . КлеветаДействующая редакция статьи 128.1 УК содержит наказание за клевету, одержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. Теперь же хотят сбда добавить интернет-пространство.
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию,
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных,
- наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.
3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения,
- наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих,
- наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления,
- наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех месяцев до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
- наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех месяцев до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.«.
Как сказано в пояснительной записке,
«в связи со стремительным развитием информационных технологий в качестве источника информации все большее значение приобретают информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть „Интернет“. Большинство сайтов в сети „Интернет“ не являются средствами массовой информации, поскольку не зарегистрированы в таком качестве в установленном порядке. При этом зачастую указанные сайты имеют аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные средства массовой информации».Кроме того, поправками хотят дополнитьперечень наказаний за квалифицирующие составы этой статьи, «в целях предоставления суду возможности выбора справедливого наказания с учетом общих начал назначения наказания».