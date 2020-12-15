Бухгалтер в поисках работы. Идти туда, куда берут за копейки, или бороться, искать и не сдаваться? А если кушать нечего?

Бухгалтерский рынок демпингуют? В последнее время встречается очень много вакансий с функционалом «швец, жнец, на дуде игрец» за «пригоршню рублей». Но как быть тем, кому нужно детей кормить? Или не берут больше никуда в силу, к примеру, возраста?

Вопрос подняли в «Красном уголке бухгалтера».

«Все чаще попадаются публикации с „безумными“ вакансиями, из серии „за копейку канарейку“ и жалобами на упавшие зарплаты, которые иной раз ниже, чем у уборщиц и курьеров.

Я, если честно, в последнее время в шоке от того, как изменился бухучет, в смысле сложности, выросла ответственность, штрафы за последние 7-8 лет и как упали зарплаты за наш реально не самый легкий труд.

Хочу обратиться к тем, кто в безвыходной, как ему кажется, ситуации, хватается за любую работу с любой зарплатой в непосильном количестве. Неужели Вы реально не понимаете, что рушите рынок не только на сегодняшний день? Ну хапните вы 350 контор по рублю, не потяните, накосячите сверх меры и, как раньше, попытаетесь сдрыснуть. Только сейчас не получится. Уже существует привлечение к ответственности по свидетельским показаниям. То есть даже если вы оформлены уборщицами, и 3 сотрудника конторы скажут, что бухучет вели вы, вас привлекут по полной.

При этом зарплату вы уже уронили, и дальше нормальному бухгалтеру надо убеждать работодателя, что это стОит гораздо дороже. Подумайте об этом, хоть минуту. Мозги ведь для чего-то нужны?

В противном случае, мы скоро с того дна, на котором сейчас наши зарплаты, услышим стук снизу....

P.S. У меня сейчас с работой все в порядке. Умные, порядочные работодатели и семейный бизнес. Но я с ужасом думаю о том, где буду работать, если не дай Бог, что-то изменится...

P.S.S. И еще... финики и программисты, как получали: так и получают. И региональные программисты стали четко дотягивать зарплаты до московских, в связи с распространившийся удаленкой. И им платят. По семейной конторе знаю. Делайте выводы...».

Комментарии оказались самые разные. Кто-то автора поддерживает:

«Золотые слова, Автор! Ситуация и впрямь вопиющая, уже и так на бухгалтера всё что можно навешивают сверх его непосредственных обязанностей (которых, к слову сказать, и так предостаточно), да ещё и оценивается весь его труд ниже среднего! А в карантин сейчас многих посокращали — так некоторые рынок ещё больше в панике порушили! Одно резюме другого краше было на авито: и 5 ООО обещали вести за 2 тыс.руб. И 5 фирм 1 в подарок 🤦‍♀️ А работодатели, видя такой аттракцион неслыханной щедрости — так и вовсе начали считать: а за что платить бухгалтеру — он сидит целый день в тепле и уюте за компьютером, он же не напрягается! А некоторые — вообще дома! Ничего не делают, за них „все программа считает“».

А кто-то считает, что бухгалтеров вытесняют сервисы. Не везде, но там, где проще (а такого много).

«На самом деле рынок, как и рынок такси, „уронил“ крупняк, предлагающий малым и супермалым пакеты услуг. Счет и ведение бухгалтерии, бухгалтерия онлайн и т.д. Не люди. А сервисы. Когда ты на СБИС или контур там, неважно, за 3-7 тыс руб. в год получаешь возможность полной техподдержки, заполнение деклараций, ответы на вопросы, или тебе банк подобное предлагает, большинство начинает считать, что бухгалтер — это либо дешево, либо не нужно. В принципе, сермяжная правда в этом есть, как ни крути, ИП на НПД или ПСН или УСН 6%, да даже ООО, если там 1-2 сотрудника вполне может справиться, при наличии мозгов и сервисов, без бухгалтера. А таких очень много. А если и нужен им человек, то они не готовы сильно больше платить, чем за сервис, типа „Мое дело“ там или СБИС. У бухов просто реально сузился рынок, как ни странно».

С другой стороны, люди часто идут на плохо оплачиваемую работу не потому что им так хочется, а потмоу что туда прямо сейчас их берут. Кушать всем хочется.

«Это замкнутый круг, когда оказываются без средств к существованию, да ещё при наличии маленьких детей, берут любую работу. А если есть спрос, то конечно будет и предложение низкооплачиваемых вакансий».

А если при этом еще и ипотека, то тут выбора совсем нет, хватаются сразу за то, что предложат.

«Это все прекрасные рассуждения и я полностью с Вами согласна, но вот осталась без работы с ипотекой, и придется идти хоть куда-то, а какой выход? Хотя и стаж 20 и знаний и опыта багаж, и сертификаты международные. Зарплаты просели жутко, но и безработица дикая».

А кто-то написал обстоятельный комментарий, чего не хватает, по его мнению, современным бухгалтерам.

«Я сейчас скажу что не понравится многим бухгалтерам. Это в советские времена предприятия были одного типа — крупные. По инерции бухгалтеры по старой схеме продолжали работать. Как научили как привыкли а сверху направят и укажут.

Бухучет уже в 90-е поменялся в направлении — бухгалтер всему голова. Но в условиях когда шарага из 5 чел. по $2 млн. в год зарабатывала — никого не волновало. И бухгалтер превратился в этакого специалиста по подлогу документов и рисованию отчетности.

Сейчас на самом деле все приходит в норму. Малому бизнесу на УСН не нужен квалифицированный бухгалтер. Этим и объясняется, дамы, что вы по нескольку десятков фирм ведете. Там нет работы для бухгалтера. То есть ее очень мало. И в этой нише необходимо переходить от комплексного обслуживания к конкретным услугам для которых требуется разная квалификация.

Например:

учет рабочего времени и расчет зарплаты,

постановка системы учета,

контроль операторов,

налоговый консалтинг и декларации,

бухгалтерская отчётность.

Недавно в соседней группе фиников тоже зашел разговор о бухгалтерах. Типа, главбух это какой-то технический исполнитель. А если подумать😀, то главбух на полную ставку нужен в бизнесе с выручкой больше 2 млрд. руб. Так диффернцируйтесь по услугам, вступайте в коллаборации, и пусть никто не уйдёт обиженным😂».

К сожалению, некоторая правда в этом есть. Это как у Льюиса Кэролла, «Алиса в Зазеркалье», нужно бежать, чтобы оставаться на одном месте. А чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее.

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