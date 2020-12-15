Отмены обязательного аудита для малых предприятий не будет. Вот такой «подарок» от депутатов Госдумы

Депутаты Госдумы вычеркнули из законопроекта с поправками в закон об аудиторской деятельности изменения в части обязательного аудита. Найти объяснения этому редакции «Клерка» не удалось.

Сегодня был рассмотрен долгожданный законопроект № 975888-7, на который так надеялся малый бизнес и не только он. Этим документом должны были быть изменены критерии обязательного аудита: по выручке с 400 млн до 800 млн рублей; по сумме активов бухгалтерского баланса — с 60 млн до 400 млн рублей. Кроме того, из под обязательного аудита выводились часть АО и фондов.

Так вот ничего этого не будет. Все поправки, касающиеся обязательного аудита, были вычеркнуты по второму чтению законопроекта, причем самими же его авторами. Никаких объяснений этому на сайте Госдумы нет, на заседании во время принятия проекта тоже об этом не было сказано ни слова.

Даже Правительство не было против этих поправок, с учетом некоторых доработок. Положительный отзыв есть в карточке проекта.

Вот такой очередной «подарок» для малого бизнеса от наших законодателей. Его пролоббировали представители аудиторского сообщества?

В результате в принятом во втором чтении проекта остались только поправки про Кодекс профессиональной этики аудиторов