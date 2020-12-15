«Ростелеком» похвалили за решение проблемы с возросшей нагрузкой на портал «Госуслуги»

Мишустин похвалил «Ростелеком» за эффективное решение проблемы возросшей нагрузки на портал «Госуслуги» во время пандемии.

«Нагрузка на портал государственных услуг, оператором которого является ваша компания, возросла кратно, мы все это знаем и видели, — заметил глава кабмина. — И вы достаточно эффективно решили вопросы, связанные с расширением возможностей, собственно говоря, трафика, который поступает ежеминутно на портал государственных услуг».

По его словам, «Ростелеком» является важнейшей платформой, которая помогает людям и бизнесу «получать качественные услуги просто, быстро и надежно».

На «Клерке» писали, когда портал Госуслуг лег после объявления выплат в 10 000 семьям с детьми в весенний карантин.

Глава Правительства также отметил работу компании в области создания государственной цифровой платформы, в которую планируется интегрировать большое количество сервисов, а также проект компании по созданию «социального интернета».

«Этот проект, о котором говорил президент, очень важен, чтобы россияне получили бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам», — добавил Мишустин.

Цитаты по «ТАСС».