45-летних граждан будут информировать о размере будущей пенсии

В 45 пора о пенсии все знать.

В Госдуму внесен большой законопроект о пенсиях (№ 1075528-7). Одна из поправок касается информирования о размере будущей пенсии.

С 45 лет один раз в 3 года человек будет получать от ПФР информацию о предполагаемом размере своей будущей пенсии.

Это позволит оценить имеющиеся пенсионные права и даст возможность их скорректировать, считают авторы проекта, депутаты и сенаторы от «Единой России».

Информация будет размещаться на портале госуслуг до 31 декабря соответствующего года. Те, кто порталом не пользуется, смогут получить эту информацию непосредственно в ПФР.

Гражданину сообщат, какой у него страховой стаж, сколько баллов заработано, сколько стоит балл, какой размер пенсии ему «грозит» и каковы условия для ее назначения.

Первыми информацию из ПФР получат граждане 1977 года рождения и ранее до 31 декабря 2022 года.