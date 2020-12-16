299 млн в бюджет из-за не проявления должной осмотрительности. Осталось слово за Верховным судом

Налоговики по результатам ВНП начислили к уплате 299 млн. из-за спорных контрагентов. Две инстанции их поддержали, но кассация встала на сторону налогоплательщика.

Управляющий партнер в ООО НПК «Статус» Игорь Пегов рассказал о должной осмотрительности в деле № А76-2493/2017 на своей странице в Facebook.

«О должной осмотрительности и её вариациях по значимости сделки.

Не зря юридическое сообщество внимательно следило за делом «Звездочки» в надежде, что аргументы и прецедент можно будет использовать в дальнейшем, отстаивая позицию налогоплательщика.

В рассматриваемом сегодня деле № А76-2493/2017 две судебные инстанции поддержали выводы налоговой службы, что налогоплательщик должен оплатить в бюджет по итогам выездной проверки сумму более 299 млн. рублей. Однако кассация, встала на сторону налогоплательщика, а Верховный Суд передал дело на рассмотрение в СКЭС ВС РФ.

Суть дела:

По результатам ВНП за 2012-2014 годы, ЗАО «Уралбройлер» были доначислены налоги по эпизодам со спорными контрагентами на незначительные суммы и крупными поставщиками из-за наличия сомнительных контрагентов второго звена, участвовавших в цепочке сделок

Аргументы налогового органа:

Фактически соответствующее оборудование приобретено налогоплательщиком у производителей напрямую, а спорные контрагенты включено в цепочку искусственно с целью увеличения стоимости закупаемого оборудования и товара;

Должностные лица некоторых спорных контрагентов подтвердили свою «номинальность» и отказались от руководства организациями;

Работники поставщиков указали, что работали напрямую с работниками налогоплательщика;

У части контрагентов отсутствуют необходимые ресурсы (техника, складских помещения, персонал, и др.) для достижения хозяйственного результата, отсутствуют расходы, сопряжённые с реальной деятельностью;

Выявлен транзитный характер движения денежных средств, с последующим обналичиваем;

Не проявлена должная степень осмотрительности и осторожности при выборе контрагента, с частью контрагентов выявлена согласованность сделок.

Аргументы налогоплательщика:

Реальность сделок со спорными контрагентами, налоговым органом не ставится под сомнение;

Обстоятельств взаимозависимости и/или аффилированности налогоплательщика со спорными контрагентами не было выявлено;

Проявленные Обществом «стандартные» меры проверки контрагентов при заключении с ними договоров, с учетом незначительных сумм и объемов по таким договорам, было достаточными, и не свидетельствуют о получении им необоснованной налоговой выгоды, что свидетельствует о проявлении должной осмотрительности;

Налоговый орган не указал причины, по которым принятые обществом меры нельзя считать достаточными (при условии, что выпаленные работы являются ординарными для налогоплательщика).

Не сделано вывода о том, что выполненные спорными контрагентами работы не носят для налогоплательщика обычного характера, а представляют для него особую ценность в силу крупности стоимости или объема сделки.

Выводы судов:

Суд округа, применил позицию ВС РФ, изложенную деле «Звездочки». Согласно которой критерии проявления должной осмотрительности не могут быть одинаковыми для случаев ординарного пополнения материально-производственных запасов и в ситуациях, когда налогоплательщиком приобретается дорогостоящий актив, либо привлекается подрядчик для выполнения существенного объема работ.

Были частично отменены решения судов нижестоящих инстанций, и решение инспекции в обжалуемой части (кроме одного эпизода). Этим был закреплен на уровне округа принципиальный подход о существенности и концепции должной осмотрительности.

Итог:

Инспекция не согласилась с таким решением и подала жалобу во «вторую кассацию». Рассмотрение дела в Коллегии Верховного суда по кассационной жалобе Инспекции назначено на 21.01.2021.

Но уже ясно, что дальнейшее рассмотрение данного дела и соответственно выводы Верховного суда (при условии, что не будет отмены по формальным основаниям, на что Инспекция делает акцент), в свете уже высказанных позиций по делам «Звездочки» и «КрасЦветМета» (и по более ранним делам), при любом исходе дела, будет иметь определяющее значение для будущего концепции должной осмотрительности и его вариаций по значимости сделки".