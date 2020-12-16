Зарубежные электронные кошельки россиян будут контролировать

Если за отчётный год на электронный кошелёк резидента РФ, предоставленный иностранным банком, будет зачислено в общем по всем переводам больше 600 тысяч рублей, гражданину понадобится подать в налоговый орган отчёт. Такой закон был принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

Валютное законодательство обязывает резидентов представлять налоговым органам отчёты об использовании счетов и вкладов, открытых в банках за пределами России, однако по электронным кошелькам такая обязанность отсутствовала.

Кроме этого, нельзя будет принимать электронные средства платежа для переводов без открытия банковского счёта на территории РФ в целях оплаты товаров или услуг, результатов интеллектуальной деятельности, а также операций с использованием таких электронных средств платежа для переводов денежных средств без открытия банковского счёта, а также проводить с помощью таких кошельков операции, связанные с осуществлением внешнеторговой деятельности и договорами займа.