💰 Соотношение МРОТ и медианной зарплаты – 42 % на ближайшие 5 лет. Принят закон

Сегодня в третьем чтении большинством голосов принят законопроект № 1027748-7 о МРОТ и прожиточном минимуме.

Напомним, МРОТ будет устанавливаться в размере 42 % от медианной заработной платы, которую определяет Росстат.

На 2021 год по новой методике МРОТ составит 12 792 руб.

Отметим, что против этого законопроекта выступили КПРФ и «Справедливая Россия».

«Учитывая специфику расчета медианной заработной платы, когда она будет отличаться от обыденной, — на самом деле процентное соотношение еще ниже, около 38 %», — заявил депутат от «СР» Олег Шеин.

Он напомнил, что в странах Евросоюза, откуда была взята сама идеология установления минимальной заработной платы по отношению к медианной, процентное соотношение совершенно другое:

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В Словакии — 50 %;

в Голландии — 53 %;

в Литве — 55 %;

во Франции и Великобритании — 58 %;

в Португалии — 67%.

«СР» ко второму чтению проекта предлагало внести поправку, согласно которой соотношение между минимальной зарплатой и медианными доходами ежегодно увеличивалось на 2 процентных пункта с тем, чтобы реальные доходы населения росли, а не были заморожены на ближайшие годы на нынешнем, «очевидно, крайне неправильном и более чем заниженном уровне». Но эту поправку вчера отклонили.

Соотношение в 42 % будет пересматриваться не реже одного раза в 5 лет исходя из условий социально-экономического развития РФ.