💰 Соотношение МРОТ и медианной зарплаты – 42 % на ближайшие 5 лет. Принят закон

Сегодня в третьем чтении большинством голосов принят законопроект № 1027748-7 о МРОТ и прожиточном минимуме.
Напомним, МРОТ будет устанавливаться в размере 42 % от медианной заработной платы, которую определяет Росстат.
На 2021 год по новой методике МРОТ составит 12 792 руб.
Отметим, что против этого законопроекта выступили КПРФ и «Справедливая Россия».
«Учитывая специфику расчета медианной заработной платы, когда она будет отличаться от обыденной, — на самом деле процентное соотношение еще ниже, около 38 %», — заявил депутат от «СР» Олег Шеин.
Он напомнил, что в странах Евросоюза, откуда была взята сама идеология установления минимальной заработной платы по отношению к медианной, процентное соотношение совершенно другое:
- В Словакии — 50 %;
- в Голландии — 53 %;
- в Литве — 55 %;
- во Франции и Великобритании — 58 %;
- в Португалии — 67%.
Соотношение в 42 % будет пересматриваться не реже одного раза в 5 лет исходя из условий социально-экономического развития РФ.