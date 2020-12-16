В закон об аудиторской деятельности внесли изменения. Но не те, которые ждал малый бизнес

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон об аудиторской деятельности.

В документе уточняется понятие Кодекса профессиональной этики аудиторов,пишет «Парламентская газета». Это свод правил поведения, содержащий принципы профессиональной этики и основные требования к обеспечению соблюдения таких принципов.

Также установлены требования о соблюдении субъектами аудиторской деятельности правил независимости при оказании ими аудиторских услуг.

Саморегулируемые организации аудиторов наделят полномочиями самостоятельно определять порядок выдачи и форму квалификационного аттестата аудитора. При этом нужно будет сообщать в Минфин России о дополнительных требованиях, установленных международными стандартами аудита и саморегулируемыми организациями, в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

А вот чего в принятом законе не оказалось, так это снижения критериев для обязательного аудита. Подробнее в материале Отмены обязательного аудита для малых предприятий не будет. Вот такой «подарок» от депутатов Госдумы