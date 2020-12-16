Требование от налоговиков, хотят пояснений. На сей раз они сравнили по компании среднесписочную численность и 2 НДФЛ. И не нашли совпадений. Что им написать в ответ?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло требование от налоговой о том, что 2-НДФЛ не соответствует среднесписочной численности. У нас есть одна сотрудница, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Соответственно, по ней сведения не подавались. Что отвечать? Достаточно ли просто написать пояснения в письме о том, что она находится в отпуске по уходу? Вроде пишут, что присутствия не оьязательно. Просто нужно дать ответ».

В комментариях отвечают, что достаточно отписаться:

«Прилетало такое недавно. Написала, что что такая-то находится в отпуске по уходу, получает пособие, НДФЛне облагается, сведения 2-НДФЛ не подаются. Отстали».

А кого-то поверг в недоумение факт, что налоговики сравнивают ССЧ и 2-НДФЛ:

«А как 2-НДФЛ может соответствовать ССЧ?! Она же средняя по году, а 2-НДФЛ чётко по сотрудникам... с РСВ ещё можно 2-НДФЛ сравнить, но с ССЧ... Я чего-то не догоняю или у ИФНС корпоративы в полном разгаре?».

На это отвечают:

«А мне казалось что если из 2-НДФЛ взять месяцы, когда начислялась ЗП то можно нечто похожее на ССЧ получить... Точность будет выше, чем пол-землекопа».

Кому-то подобное требование пришло, только там еще налоговики обособки не посчитали:

«Нам тоже пришло такое, ССЧ в целом по организации не сошлась с количеством справок в голове (про обособки никто не подумал)».

Предлагают еще вот так налоговикам отписаться:

«Напишите, что ССЧ считается согласно указаний по расчету ... , а 2 НДФЛ по приказу такому то. И пусть изучают».