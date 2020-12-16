Нотариусов обяжут передавать в налоговую заявления о госрегистрации в электронном виде

Нотариусов, засвидетельствовавших подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юрлица или ИП, обяжут представить такое заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган в электронном виде.

Нотариальное удостоверение и последующая отправка документов будут считаться одним нотариальным действием. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

В настоящее время передать документы в налоговую службу может либо сам учредитель (будущий предприниматель), либо курьер, у которого есть нотариально заверенная доверенность, либо нотариус, но за отдельную плату.

Проект обязывает нотариуса предоставить необходимые документы в ФНС сразу же при свидетельствовании подлинности подписи заявителя на заявлении — не позднее окончания рабочего дня.

Таким образом, предпринимателям и учредителям не придется самостоятельно нести документы в ФНС или оплачивать услуги курьера.