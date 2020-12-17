Для адвокатов-военных пенсионеров вместо обязательных взносов введут добровольные

Госдума во втором чтении приняла законопроект № 970006-7, который освобождает адвокатов из числа военных пенсионеров от фиксированных взносов.

Напомним, причиной таких поправок послужило решение Конституционного суда № 5-П/2020 от 28.01.2020.

По закону военные пенсионеры не освобождаются от фиксированных взносов, так как теоретически имеют право на вторую пенсию.

Однако на практике к моменту достижения пенсионного возраста адвокат просто не успеет наработать нужное количество баллов. В этом случае вторая пенсия ему не положена, а взносы на нее он платит.

Теперь эта категория плательщиков от фиксированных взносов будет освобождена.

Ко второму чтению в проект внесли поправки, там прописали возможность уплаты адвокатами добровольных взносов в ПФР.

То есть от обязанности платить взносы их освободят, но дадут право на их уплату. Вдруг кто-то из них захочет добровольно формировать вторую пенсию.

Кстати, Минтруд подготовил поправки в Правила подачи заявлений на вступление в добровольные правоотношения по ОПС. Туда впишут адвокатов-получателей военной пенсии.