Доедать и допивать в барах и ресторанах после 23:00 нельзя. Забирайте с собой

Правительство Москвы поставило точку в споре о нахождении посетителей в ресторанах после 23:00.

Как сообщалось ранее, столичные рестораторы и организаторы массовых зрелищных мероприятий нашли способ обходить запрет на работу по ночам. Начиная с 13 ноября, посетителям анонсировалось закрытие в 23:00 кассы, однако после этого времени люди оставались на своих местах, «просто доедая и допивая под фоновую музыку», как это сообщалось представителям контрольно-надзорных органов в случае проверки.

Ответ мэрии Москвы на запрос руководителя Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александра Хаминского подтвердил незаконность реализации подобной схемы.

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16.11.2020 г. правозащитник подал в Правительство Москвы Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы п. 8.1. Указа Мэра Москвы от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ «О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» в части, касающейся введения нормы о запрете нахождения граждан на территории предприятий общественного питания и относящихся к индустрии развлечений во временном интервале с 23:00 до 6:00 в период с 13.11.2020 г. по 15.01.2021 г. включительно.

Хаминский подчеркнул, что только установление прямого запрета на нахождение граждан в зданиях, строениях, сооружениях (помещений в них), предназначенных преимущественно для оказания услуг общественного питания, по аналогии с формулировкой, использованной в Указе Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», позволит устранить любые неопределённости, связанные с пребыванием посетителей и персонала на территории ресторанов и клубов.

В ответном письме Департаментом торговли и услуг города Москвы подчёркивается, что в Указе Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ (в редакции Указа Мэра Москвы от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ) говорится непосредственно о предприятиях общественного питания и индустрии развлечений, а их деятельность регламентируется положениями двух межгосударственных стандартов: