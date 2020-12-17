Интеграторов, завышающих цены на решения для маркировки товаров, будут заносить в «черный список». Об этом заявил зам. министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в ходе XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

У Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор обязательной маркировки) сегодня почти сотня частных партнеров-интеграторов. И жалобы от предпринимателей на завышение цен интеграторами не редкость.

«Если видим, что интегратор, что называется, решил заработать лишнее, завысить свою наценку, он попадает в „черный список“ и работать дальше с внедрением маркировки не сможет», — рассказал Евтухов.

Борьба с завышением цен на технику и решения для маркировки должна стать одним из направлений деятельности оперативных штабов в субъектах Федерации, в которые планируется включить соответствующих региональных уполномоченных.

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Федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что уполномоченные смогут наладить сбор, а главное — систематизацию жалоб, для того, чтобы Минпромторг не утонул в потоке однотипных обращений.

«Сегодня в эти штабы входят представители местных администраций и министерства, но все это — сторона государства, — констатировал Титов. — А голоса бизнеса явно не хватает».

«Направлений работы, как нам видится, два, — продолжил Борис Титов. — Первое — острые технические вопросы, ценовая доступность оборудования для маркировки. Второе — борьба с теневым рынком. Система успешно контролирует добросовестных предпринимателей, но не контролирует тех, кто выпадает из законодательного поля. К примеру, в Пятигорске работает огромный рынок, который обеспечивает одеждой и обувью весь Северный Кавказ. Тысячи киосков с немаркированным товаром. Полицейские туда не заходят, смелости не хватает. Думаю, оперативный штаб мог бы уделять большое внимание и этим вопросам, в том числе с участием прокуратуры».