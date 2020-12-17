Правительство утвердило сроки маркировки молочной продукции и велосипедов

Правительство РФ утвердило сроки внедрения цифровой маркировки молочных продуктов.

Распоряжение правительства, которое вносит изменения в перечень отдельных товаров, подлежащих маркировке, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, маркировка сыров и мороженого (а также прочих видов пищевого льда) начнется 1 июня, молочных продуктов сроком хранения более 40 суток — 1 сентября, молочных продуктов сроком хранения до 40 суток — 1 декабря 2021 года.

Не будут подлежать маркировке молочные продукты массой нетто 30 граммов и менее, продукция, упакованная непромышленным способом в организациях розничной торговли, детское питание для детей до трех лет, а также специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание.

В этом же распоряжении установлен срок начала маркировки велосипедов и велосипедных рам — 1 сентября 2021 года.