Нужно ли менять юрадрес из-за того, что директор работает удаленно?

Бухгалтеры обеспокоены, что из-за удаленной работы гендиректора придется менять юридический адрес в ЕГРЮЛ. Ведь по ГК, это адрес нахождения исполнительного органа юрлица.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«У кого-нибудь директор работает дистанционно? Сейчас прочитала, что в таком случае надо менять юр. адрес. Как вы поступаете в этом случае?».

Автор ссылается на эту статью. И, судя по всему, на этот момент:

«Для нормальной деятельности организации наличие достоверного адреса обязательно. Поэтому при переводе директора на удаленку необходимо указать его адрес в ЕГРЮЛ (см. письмо Минфина России от 29.05.2019 № 03-12-13/38956)».

Правда, и письмо от прошлого года, да и про удаленку директора там ничего не сказано. Собственно, если директор дома на больничном сидит, то это тоже нужно в ЕГРЮЛ отображать, следуя данной логике? Или он в больницу попал, тогда в ЕГРЮЛ адрес больницы включить? А если он за границу уехал, и оттуда работает, это как отразить?

Вот что в комментариях пишут:

«Ага, щаз! У нас в этот адрес на упаковке товара. Вот нам делать больше нечего».

Кто-то говорит, что удаленка не по своей воле, а из-за указов столичного градоначальника.

«У нас типа дистанционно из-за Собянина. Ещё и адрес менять? Перебьются».

А вот и вариант с решением возможных проблем с проверкой:

«У нас по офисному зданию периодически ходят — проверяют. Мы на двери кабинета повесили объявление, что в связи с распоряжением Собянина контора работает на удаленке. И телефон. Все. Какая смена юр.адреса? Нет конечно».