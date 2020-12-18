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Хлебопекам дадут денег, чтобы они не повышали цены на хлеб

Хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат, связанных с производством продукции.

Соответствующее Постановление Правительства № 2140 от 17.12.2020 опубликовано на сайте кабмина.

Размер возмещения составит 2 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до 5 суток).

Организация, получившая компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию.

Для небольших предприятий, которые выпекают около 15 т хлеба в сутки, объем поддержки составит порядка 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 т продукции в сутки) — более 3,6 млн рублей.

Средства будут доводиться до получателей на основании соглашений между Минсельхозом и региональными властями.

Напомним, решение о поддержке хлебопеков входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством по поручению Президента.

Правительство повысило пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, предусмотрело поддержку для мукомолов и обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

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