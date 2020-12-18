ЦБ перенес до 1 июля 2021 года срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Обязательное зачисление пенсий на карты «Мир» начнется с 1 июля 2021 года. ЦБ перенес сроки.

Об этом регулятор сообщзает в информационном письме.

«Банк России рекомендует кредитным организациям в случае истечения срока действия платежных карт у клиентов — физических лиц, получающих пенсионные выплаты, обеспечивать до 1 июля 2021 года доступность совершения указанными клиентами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия с учетом применяемых кредитными организациями систем управления рисками и условий использования платежных карт».

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При этом ЦБ рекомендует банкам уведомить клиентов, получающих пенсии, о возможности использования платежных карт после истечения срока их действия и об отсутствии необходимости получать новую карту в офисе банка до 1 июля следующего года.

«С учетом изложенного рекомендуем в порядке, предусмотренном договорами, на основании которых осуществляется обслуживание платежных карт, уведомить клиентов — физических лиц, получающих пенсионные выплаты, о возможности использования платежных карт после истечения срока их действия и об отсутствии необходимости получения новой карты в офисах кредитной организации до 1 июля 2021 года».

Также регулятор рекомендует банкам информировать этих клиентов о возможности отказать от продления срока действия платежных карт.

«При этом рекомендуется информировать указанных клиентов о возможности отказаться (в случае их желания) от продления срока действия имеющихся у них платежных карт, срок действия которых истек».