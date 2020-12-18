Допивать и доедать разрешат до полуночи. Мэрия и рестораны договорились

Посетителям столичных ресторанов разрешат находиться в них до полуночи, несмотря на то, что вход разрешен только до 23:00.

Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Мы договорились [с предпринимателями], что в 23:00 может зайти последний посетитель. Закрывается [заведение] на вход. До 23:00 мск можно сделать последний заказ, тебе повар готовит какое-то время. До 00:00 мск ты должен покинуть ресторан», — сказал Немерюк.

Он отметил, что в полночь в заведении должен быть выключен свет, а персонал — покидать свои рабочие места.

На «Клерке» недавно писали, что Правительство Москвы поставило точку в споре с общепитом по нахождению в заведениях клиентов после 23:00.

По материалам «Ведомостей».