Патентный закон Ставрополья обещают пересмотреть после Нового года

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о том, что после новогодних праздников региональный закон о патентной системе налогообложения будет пересматриваться.

Напомним, что в крае стоимость патентов по некоторым видам деятельности с 2021 года вырастет в разы.

Пресс-служба губернатора сообщила, что он встречался с министром финансов края и поручил составить изменения таким образом, чтобы защитить интересы предпринимателей. Т.е. поправки должны иметь обратную силу.

Региональное отделение ОПОРЫ РОССИИ тоже не осталась в стороне от проблемы. Был проведен круглый стол, по итогам которого была принятя резолюция с обращением к губернатору. В ней предлагается скорректировать закон и учесть при этом снижение покупательского спроса и, как следствие, выручки у предпринимателей.

Представители бизнеса предлагают отодвинуть срок вступления в силу нового регионального закона о ПСН до 1 апреля 2021 года, снизить ставки по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1%, и с 15% до 5% для всех видов деятельности. И это еще не все. Вот список предложений из резолюции.

Ставропольские власти не единственные, задравшие стоимость патентов в разы. Предпринимателям других регионов тоже стоит создать побольше шуму вокруг этой ситуации и, может быть, что-то удастся исправить.