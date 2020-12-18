Подборка бухгалтерского юмора из соцсетей

Неделя оказалась до жути тяжелой, впрочем, не особо отличаясь в этом от остальных недель. Пора немного отдохнуть.

Эти шутки юмора мы подбирали из социальных сетей несколько дней.

Знакомо, не так ли?

А это взято у Вячеслава Василевского, налогового адвоката, к посту о массовых разрывах НДС.

Это о ситуации сами знаете с чем.

А это к вопросу о разных компаниях, предлагающих такие услуги.

Просто на злобу дня.

Ну а что, прокурор плохого не посоветует.

Новый способ «знакомства».

Опять же в связи с текущей ситуацией и не только.

Всех с пятницей!

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