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Подборка бухгалтерского юмора из соцсетей

Неделя оказалась до жути тяжелой, впрочем, не особо отличаясь в этом от остальных недель. Пора немного отдохнуть.

Эти шутки юмора мы подбирали из социальных сетей несколько дней.

Знакомо, не так ли?

1

А это взято у Вячеслава Василевского, налогового адвоката, к посту о массовых разрывах НДС.

2

Это о ситуации сами знаете с чем.

34

А это к вопросу о разных компаниях, предлагающих такие услуги.

4

Просто на злобу дня.

5

Ну а что, прокурор плохого не посоветует.

6

Новый способ «знакомства».

7

Опять же в связи с текущей ситуацией и не только.

44

Всех с пятницей!

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