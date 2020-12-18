Подборка бухгалтерского юмора из соцсетей

Неделя оказалась до жути тяжелой, впрочем, не особо отличаясь в этом от остальных недель. Пора немного отдохнуть.
Эти шутки юмора мы подбирали из социальных сетей несколько дней.
Знакомо, не так ли?
А это взято у Вячеслава Василевского, налогового адвоката, к посту о массовых разрывах НДС.
Это о ситуации сами знаете с чем.
А это к вопросу о разных компаниях, предлагающих такие услуги.
Просто на злобу дня.
Ну а что, прокурор плохого не посоветует.
Новый способ «знакомства».
Опять же в связи с текущей ситуацией и не только.
Всех с пятницей!