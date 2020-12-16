Массовые разрывы по НДС под конец года. И вызовы на допрос. А однодневкой теперь можно стать, просто не имея сайта

Налоговики массово вызывают на разговор в инспекцию, особенно под конец года. Однодневкой могут обозвать даже в случае, когда у компании просто нет интернет-сайта. Дескать, это доказывает, что компанию создали не для осуществления реальной экономической деятельности.

Налоговый адвокат Вячеслав Василевский поделился на своей странице в Facebook.

«Разрывы» по НДС⚡️.

Вызовы «на разговор» в налоговый орган для побуждения к самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств, приняли лавинообразный характер. Видимо совсем беда с пополнением бюджета, а рассказы руководителя ФНС России про минимальную долю налогового разрыва НДС — 0,43% от всех вычетов страны, звучат как пресловутые 146% на выборах. 🤪

Налоговики в прямом смысле штампуют свои протоколы рабочих встреч, заседаний рабочих комиссий и прочих там совещаний, не обращая внимание на форму, а уж тем более на их содержание.

Скорость такая, что порой не успевают поменять начинку этого «побудительного» пирога, оставляя в протоколах данные контрагентов предыдущих предпринимателей, 30 минут назад освободивших неудобный стул. Кстати, с мебелью во многих налоговых инспекций прям беда 🤷🏻.

Про хоть какую-то доказательную базу в «однодневности» и «техничности» контрагентов, говорить вообще не приходится. То есть приходится конечно, потому что её в протоколах нет. Или она до слёз смехотворна. Один из самых ярких перлов, это тезис: «У общества нет сайта — значит создание этого общества не направлено на осуществление реальной экономической деятельности и развитие организации».

В общем смех и слёзы.

Не идите на поводу у налоговиков, из рук вон плохо исполняющих свои должностные обязанности, игнорирующих здравый смысл, а так же письма и указания вышестоящих налоговых органов.

Внимательно анализируйте полученные вами протоколы, обязательно готовьте мотивированные ответы на протоколы, с указанием на реальность проведённых сделок и оценивайте свои налоговые риски, в том числе риски назначения тематической или комплексной выездных налоговых проверок».