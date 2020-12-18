Прямые телефоны 15-й ИФНС по Москве

Бухгалтерам, если нужно, приводим прямые телефоны ИФНС № 15 по городу Москве. Ибо жалуются, что «семь двоек» в последнее время не особо отвечает.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, подскажите, пожалуйста, как сейчас связаться с налоговой 7715. Раньше длинный номер 8800 иногда выручал. Там могли перевести звонок на нужного инспектора. Сейчас там только автоответчик несёт всякую ересь. Оператора нет. А очень нужно дозвониться».

Сначала посоветовали пресловутый 8 800 222 22 22, но собственно про него автор и говоиит, что там все глухо.

Еще советуют 8 495 400 17 19, 8 495 400 17 29.

А вот фото с инспекции кто-то привел:

Может, еще кому пригодится. Коллеги, если есть контакты других инспекций, просим делиться, сделаем этакий справочник.