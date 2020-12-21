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Оформление пенсий и пособий в дистанционном формате продлят на 2021 год

️Дистанционное оформление пенсий и пособий продлят до конца 2021 года. В Минэкономразвития разработали соответствующий проект постановления Правительства.

Об этом пишут «Известия».

По данным ПФР, в этом году число дистанционных обращений превысило 70% от общего числа.

Удаленный порядок распространился на такие популярные услуги, как установление и выплата страховой, накопительной, а также пенсий по государственному обеспечению, пособий по уходу за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, подача заявлений на использование материнского капитала. Кроме того, в новом формате разрешили устанавливать федеральную доплату к пенсиям и компенсировать пожилым жителям Крайнего Севера расходы на проезд к местам отдыха.

При этом специалисты ПФР никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету, подчеркивали ранее в фонде. Если по телефону требуют предоставить такую информацию, скорее всего, звонят мошенники, предупреждали там.

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Минэкономразвития предлагает распространить удаленный формат на весь 2021 год, следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства.

«Правоприменительная практика показала, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции среди граждан России особую востребованность получили услуги, предоставляемые государственными внебюджетными фондами в упрощенном порядке», — говорится в документе.
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