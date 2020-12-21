Оформление пенсий и пособий в дистанционном формате продлят на 2021 год

️Дистанционное оформление пенсий и пособий продлят до конца 2021 года. В Минэкономразвития разработали соответствующий проект постановления Правительства.

Об этом пишут «Известия».

По данным ПФР, в этом году число дистанционных обращений превысило 70% от общего числа.

Удаленный порядок распространился на такие популярные услуги, как установление и выплата страховой, накопительной, а также пенсий по государственному обеспечению, пособий по уходу за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, подача заявлений на использование материнского капитала. Кроме того, в новом формате разрешили устанавливать федеральную доплату к пенсиям и компенсировать пожилым жителям Крайнего Севера расходы на проезд к местам отдыха.

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При этом специалисты ПФР никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету, подчеркивали ранее в фонде. Если по телефону требуют предоставить такую информацию, скорее всего, звонят мошенники, предупреждали там.

Минэкономразвития предлагает распространить удаленный формат на весь 2021 год, следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства.

«Правоприменительная практика показала, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции среди граждан России особую востребованность получили услуги, предоставляемые государственными внебюджетными фондами в упрощенном порядке», — говорится в документе.