Опекунам будут платить пособия на детей от 3 до 7 лет

Выплаты на детей от 3 до 7 станут доступными для семей, взявших детей под опеку. Соответствующий проект готовит Минтруд.

Напомним, по действующим правилам, на опекаемых детей не платят ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет. По закону они считаются находящимися на полном гособеспечении и не учитываются в составе семьи при оценке ее нуждаемости.

Новый проект позволит поддержать малообеспеченные семьи, взявшие под опеку детей, передает РИА Новости.

Добавим, что на 2021 год из бюджета запланировано 276 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.

Напомним, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Размер пособия составляет 50 % регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

С 2021 года пособие будет увеличено в 2 раза, но не для всех.