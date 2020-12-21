IT-компании просят Минфин разъяснить налоговый маневр

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) написала письмо в Минфин с просьбой объяснить применение налогового маневра, который вступает в силу 1 января 2021 года.

Минфин подтвердил получение письма, копия которого есть у газеты «Коммерсантъ».

Поправки к Налоговому кодексу, известные как налоговый маневр в IT, подписаны президентом Владимиром Путиным в конце июля. Их цель — поддержка и стимулирование отрасли на фоне пандемии. В частности, с 1 января 2021 года для IT-компаний будут снижены ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставка по страховым взносам — с 14% до 7,6%. Снижение предполагается компенсировать отменой нулевого НДС на продажу программного обеспечения (ПО), кроме включенного в реестр отечественного софта при соблюдении ряда условий.

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По словам исполнительного директора ассоциации Николая Комлева, меры налогового маневра прописаны неопределенно и волнуют всех участников рынка.

Так, отрасль до сих пор не понимает, какой доход считается доходом от деятельности в IT, в частности, можно ли применить маневр для компаний, которые используют субподрядчиков. Или доход от услуг по установке и сопровождению программ, если их правообладателем выступает заказчик услуг.

Компаниям нужно срочно разобраться в применении новых мер, чтобы «не налететь на штрафы» или не потерять статус «льготника» по причине неверно оформленных документов.

У опрошенных «Ъ» участников рынка, действительно, остается много вопросов к схеме маневра. Так, к соискателям льготы по НДС предъявляются довольно жесткие требования: включение ПО в реестр, аккредитация разработчика, 90% выручки компании должны приносить продажа ПО и услуги по его установке или сопровождению, не более 30% должно отчисляться иностранным компаниям.