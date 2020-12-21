Звонят банки, предлагают открыть счет для ИП. Вот только тот, кто взял трубку, не ИП. И не был им, и не будет

Человеку звонят банки с предложениями открыть счет как вновь зарегистрированному в статусе ИП. Правда, человек никогда ИП не был и даже не собирался.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Я думала меня обойдёт стороной эта гадость, но нет, не проскочила. С 6 утра кажется все банки кроме СБ мне названивают с одним и тем же вопросом, вы ИП Свиридова Елена Геннадьевна? Хотим предложить вам банковское обслуживание. Для вновь открытых ИП и т. д.».

Автора, к слову, зовут совсем не так. Да и ИП автор никогда не была, и, вроде бы, не собирается.

Вот что в комментариях пишут:

«Мне тоже звонили, хотя ИП у меня никогда не было и не планирую».

У кого-то есть персональный менеджер в Сбере. И нет там счета.

«А мне зачем-то названивает персональный менеджер моей компании из Сбера, даже смс-ку прислал, что не может со мной связаться. А у меня нет счета в Сбере :-)».

У кого-то черный список огромный, и конца-края ему нет.

«У меня черный список из 87 номеров, когда же это закончится?».

При этом, кто-то еще пишет, что у них уже больше сотни.

В общем, указал кто-то при регистрации ИП номер автора. Интересно, эти данные можно объявить в ЕГРЮЛ недостоверными? В любом случае стоит в регистрирующей налоговой это выяснить.

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