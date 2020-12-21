ИП хочет поменять ОКВЭДы и сменить вариант УСН. Как это сделать без визита в налоговую?

Предпринимателю нужно подать форму для изменения ОКВЭД и изменить УСН с 6% на 15%. Люди интересуются, как это подать в электронном виде без применения электронной подписи (никак). И есть ли другие варианты.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП хочет подать форму 26.2-6 (с 6 на 15) и форму Р24001 (изменить основной ОКВЭД и дополнить добавочными). Подскажите пожалуйста, если вариант подать электронно, если у ИП нет ЭЦП?».

В комментариях пишут, что электронно, но без электронной подписи — нельзя. Можно заверить у нотариуса (Р26001), и отправить почтой или курьерской службой. Можно в СБИС заказать за 500 рублей, тариф «нулевая отчетность». Но электронно без подписи их отправить никак.

Кстати, все эти заявления можно заполнить в программе MS Excel. но возможности этой программы не ограничиваются только заполнением форм или рисованием графиков.

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